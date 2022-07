O nouă variantă ocolitoare este deschisă traficului Unul dintre cele mai importante municipii din nord- vestul țarii va avea, de vineri, o varianta ocolitoare deschisa circulației. Cu o lungime de 19,54 km, lucrarea a fost inceputa in urma cu patru ani. „Va avea un important impact economic pentru intreaga zona, pe termen mediu și lung: reducerea duratei de transport, cresterea confortului si sigurantei in trafic, economie de combustibil, dezvoltarea localitaților deservite”, a transmis Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor. Lansat in 2018, proiectul inițial viza 19,54 km de drum national (5,60 km drum cu doua benzi de circulatie si platforma… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

