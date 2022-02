Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au identificat o varianta extrem de virulenta a HIV care a inceput sa circule in Tarile de Jos in anii 1990, o descoperire stiintifica rara care nu ar trebui sa provoace panica, spun ei. Aceasta varianta raspunde intr-adevar la tratamentele existente si este in declin din 2010. „Nu exista…

- Un cercetator din Cipru a descoperit o tulpina de coronavirus care combina variantele delta și omicron, a anunțat Bloomberg News. Leondios Kostrikis, profesor de științe biologice la Universitatea din Cipru, a numit tulpina “deltacron”, din cauza semnaturilor genetice asemanatoare cu omicron in cadrul…

- A aparut o noua versiune a Omicron, de data aceasta „invizibila”, care nu poate fi distinsa de alte variante cu ajutorul testelor RT-PCR. Descoperirea a fost facuta in condițiile in care numarul cazurilor de varianta originala Omicron detectate in Marea Britanie a crescut cu 101, ajungand la 437 intr-o…

- Riscul de reinfectare in cazul persoanelor care deja s-au infectat cu alte variante ale coronavirusului SARS-CoV-2 este sporit de varianta Omicron, au avertizat joi autoritatile sanitare din Africa de Sud si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza agentia EFE. Cercetatorii din Africa…

- Canada a anuntat duminica ca a depistat pe teritoriul sau primele doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului, la persoane care au calatorit recent in Nigeria, transmite AFP, citata de Agerpres. Identificata prima data in urma cu mai puțin de o saptamana in Africa de Sud, Omicron…

- Comisia Europeana a propus vineri ca statele membre ale Uniunii Europene sa suspende legaturile aeriene cu tarile in care a fost identificata noua varianta B.1.1.529 a coronavirusului SARS CoV 2, informeaza Reuters citat de Agerpres.roRecomandarea Comisiei nu este constrangatoare dat fiind ca deciziile…

- Cercetatorii britanici trag un semnal de alarma cu privire la aparitia unei noi mutatii a bolii COVID despre care spun ca ar fi una dintre cele mai evoluate si contagioase tulpini ale virusului. Noua varianta a aparut in Botswana si are peste 30 de mutatii.