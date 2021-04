Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 70% dintre pacienții cu coronavirus testați la un spital din Tokyo luna trecuta au avut o mutație cunoscuta pentru reducerea protecției oferita de vaccinuri, a anunțat duminica radiodifuzorul public japonez NHK, citat de Reuters . Mutația E484K, numita „Eek” de unii oameni de știința, a…

- Aproximativ 70% dintre pacientii cu coronavirus testati la un spital din Tokyo luna trecuta au fost purtatori ai unei mutatii cunoscuta pentru reducerea protectiei vaccinurilor, a anuntat, duminica, postul public japonez NHK. Mutatia E484K, numita “Eek” de unii oameni de stiinta, a fost gasita la 10…

- Aproximativ 70% dintre pacientii cu coronavirus testati la un spital din Tokyo luna trecuta au fost purtatori ai unei mutatii cunoscute pentru reducerea protectiei vaccinurilor, a anuntat, duminica, postul public japonez NHK.

- Comitetul International Olimpic (CIO) a dat publicitații un ghid conform caruia sportivii care vor participa la Jocurile Olimpice de vara de la Tokyo vor fi supuși unui program strict, urmand a fi testați pentru coronavirus la un interval scurt de timp, informeaza News.ro, care citeaza The Guardian…

- Autoritațile din Portugalia au anunțat, miercuri, 14.647 de cazuri noi de COVID-19 , cu 4.192 mai multe decat in ziua precedenta, informeaza AFP, citata de Agerpres . De asemenea, numarul persoanelor care au murit din cauza virusului a fost mai mare. Dupa ce marți a depașit pragul de 200 de decese zilnice,…

- Noua tulpina de coronavrius din Africa de Sud a starnit ingrijorari in randul oamenilor de știința. Varianta africana de coronavirus s-ar fi raspandit pana in prezent in 12 țari. Printre statele in care a fost depistata tulpina se numara Germania, Marea Britanie, Finlanda, Franța și Israel. Specialiștii…

- Japonia intentioneaza sa extinda starea de urgenta declarata in contextul pandemiei de coronavirus la alte cinci prefecturi din afara zonei metropolitane Tokyo, pe fondul unei resurgente a cazurilor de contaminare din aceste regiuni, au declarat marti oficiali guvernamentali, relateaza Kyodo.…

- Un caz suspect de coronavirus cu noua tulpina a fost depistat și in Romania. Este vorba de un pacient internat la Matei Balș. Persoana infectata s-ar fi intors de curand chiar din Marea Britanie. Este vorba de un barbat care prezenta simptome de coronavirus.Specialiștii de la Matei Balș susțin ca pentru…