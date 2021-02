Stiri pe aceeasi tema

- O echipa internationala de cercetatori a detectat o noua varianta a coronavirusului SARS-CoV-2 in sudul Californiei si a descoperit ca 44 la suta din mostrele prelevate si studiate in luna ianuarie corespundeau acestei noi mutatii, relateaza EFE. Rezultatele acestei investigatii au fost publicate vineri…

- Marea Britanie a descoperit in sud-vestul Angliei 11 persoane infectate cu o noua tulpina a variantei engleze - care si-a adaugat in panoplie mutatia E484K, specifica pana acum variantelor sud-africna si braziliana, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Public Health England (PHE) anunta ca…

- Prima persoana infectata pe plan local in Noua Zeelanda de la jumatatea lunii decembrie a fost depistata cu varianta sud-africana a noului coronavirus, iar transmiterea a avut loc probabil in timpul carantinei sale, au declarat luni autoritatile locale, potrivit AFP. O femeie de 56 de ani,…

- Japonia va interzice accesul cetațenilor straini de luni pana la sfarșitul lunii ianuarie dupa ce au fost inregistrate mai multe cazuri ale noii variante Covid-19 in țara, a declarat sambata ministerul japonez de externe, relateaza CNN.Cetațeniijaponezi și rezidenții straini pot intra in continuare,…

- Doua cazuri ale unei noi variante COVID, ”mai contagioase”, care au legatura cu Africa de Sud, au fost depistate in Marea Britanie, a anunțat miercuri ministrul Sanatații Matt Hancock, potrivit Sky News. Dupa varianta mutanta a coronavirusului detectata in octombrie și anunțata saptamana trecuta, oficialii…

- Noua tulpina a coronavirusului, detectata in Marea Britanie, dar și in alte țari precum Danemarca, Olanda și Australia, este inca analizata de oamenii de știința, care avertizeaza ca toate afirmațiile ce susțin ca aceasta ar fi mai virala, dar nu neaparat mai agresiva și mai rezistenta in fața vaccinurilor,…

- Peste 1.000 de cazuri asociate unei ''noi variante'' a coronavirusului SARS-CoV-2 au fost identificate in ultimele zile in Marea Britanie, mai ales in partea de sud a tarii, unde aceasta mutatie ar putea avea o legatura cu cresterea numarului cazurilor de COVID-19, a declarat luni ministrul britanic…