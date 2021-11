Stiri pe aceeasi tema

- Informații ingrijoratoare au aparut in spațiul public, in urma cu puțin timp. Se pare ca cercetatorii au descoperit o noua tulpina a coronavirusului in Franta, aceasta avand o mutatie fara precedent la proteina Spike, cea care permite virusului sa intre in celula umana. Unde ar fi fost descoperita noua…

- In plus, a treia doza, disponibila pana acum doar pentru persoanele cu varsta de peste 65 de ani și pentru cei vulnerabili, va fi disponibila de la inceputul lunii decembrie și pentru grupa de varsta 50-64 de ani, a spus Macron intr-un discurs televizat.Pașaportul sanitar este necesar pentru a intra…

- Exista semnale tot mai mari ca redresarea globala isi pierde din avant, iar focarele de pandemie din punctele critice ale lantului de aprovizionare au dus la intreruperi de aprovizionare, alimentand cresterea preturilor, arata un raport Coface, potrivit caruia redresarea economica post Covid-19 continua,…

- Franta a trimis Romaniei medicamente necesare tratarii pacientilor bolnavi de COVID din sectiile ATI, in urma solicitarii de ajutor international venite din partea tarii noastre. Ajutorul a sosit, duminica, la Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei - Ciolpani (CNCCI).

- Doi pacienți din UPU Cluj și trei din UPU Iași, aflați in stare critica, dar stabila, au fost transferați, vineri, 22 octombrie, in spitale din Austria, respectiv Polonia, anunța Ministerul Sanatații, citat de News.ro. Autoritațile au informat ca toți pacienții transferați au nevoie de asistenta medicala…

- Specialistii trag un semnal de alarma dupa explozia de infectari din valul 4. Transmiterea mare la nivel comunitar și numarul mic de persoane vaccinate ar putea da naștere unei mutații autohtone. The post MUTAȚIA care șocheaza lumea medicala: tulpina ROMANEASCA de Covid ar putea reduce eficiența vaccinului…

- Atunci cand credeam ca varianta Delta este singura care face ravagii pe intreg globul pamantesc, o noua tulpina Covid-19 a fost descoperita in Africa de Sud. Cunoscuta sub numele de C.1.2, aceasta s-a raspandit in majoritatea provinciilor sud-africane și in alte șapte țari din Africa, Europa, Asia și…

- Meciurile disputate cu portile inchise in cele cinci mari campionate europene de fotbal in ultimele doua sezoane, din cauza pandemiei de Covid-19, au privat cluburile de incasari de 2,5 miliarde euro in "ziua de meci", a anuntat, marti, cabinetul international de consultanta si audit KPMG, citat…