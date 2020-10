La fel ca și SARS-CoV-2, care a facut atatea victime in toata lumea, virusul SADS-CoV a aparut in China, tot de la lilieci, și are simptome cum ar fi voma și diareea in randul animalelor, care duc, in cele mai multe cazuri, la deces. Insa cercetatorii de la Universitatea Carolina de Nord au aratat recent ca SADS-CoV poate infecta și se poate multiplica in caile respiratorii umane, ficatul și celulele intestinale umane. SADS-CoV aparține aceleiași familii de viruși ca și SARS-CoV-2, virusul din spatele pandemiei COVID-19. Orban: PSD nu a murit, PSD nu este inca infrant. Alegerile din 6 decembrie…