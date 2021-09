O nouă tulpină Covid a apărut în Africa. Ce spun specialiștii O noua tulpina Covid atrage atenția oamenilor de știința. Varianta C.1.2 a fost depistata in Africa de Sud și primele concluzii arata ca prezinta mutații similare cu cele observate in variantele de interes, cum ar fi Delta. Semnalul de alarma a fost transmis, luni, de Institutul Național pentru Boli Transmisibile din Africa de Sud, care a emis o alerta cu privire la evoluția C.1.2, despre care a spus ca a fost depistata in toate provinciile din țara, dar cu o rata relativ scazuta de contagiozitate. C.1.2 a fost depistata pentru prima data in luna mai, potrivit alertei care subliniaza ca Delta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

