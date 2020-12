Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Matt Hancock, a declarat ca au fost indentificate peste 1.000 de cazuri de infectare cu noua tulpina, majoritatea in sud-estul Angliei. Desi nimic nu sugereaza in prezent ca noua tulpina ar provoca o forma mai grava de boala, sau ca aceasta nu ar raspunde la vaccin, Hancock a spus…

- Vaccinul anti-COVID este contraindicat persoanelor care sufera de alergii severe. Avertismentul vine de la Agenția de Reglementare a Medicamentului din Marea Britanie, țara care a autorizat deja serul produs de Pfizer și BioNTech, transmite digi24.ro. Avertismentul autoritaților britanice a fost emis…

- Vaccinul anti-COVID este contraindicat persoanelor care sufera de alergii severe. Avertismentul vine de la Agenția de Reglementare a Medicamentului din Marea Britanie, țara care a autorizat deja serul produs de Pfizer și BioNTech.

- Peste 1.300 de persoane din Regatul Unit au fost informate gresit ca au fost infectate cu noul coronavirus, dupa o eroare de laborator, a anuntat sambata Departamentul pentru Sanatate si Asistenta Sociala, scrie Reuters.„Sistemul Test and Trace al Serviciului National de Sanatate a contactat 1.311…

- Un studiu a aratat ca 20% dintre cei infectați cu COVID-19 sunt diagnosticați cu o tulburare psihiatrica in termen de 90 de zile. COVID-19 poate afecta creierul și mintea Studiul arata ca anxietatea, depresia și insomnia au fost cele mai frecvente probleme dezvoltate in randul pacienților recuperați…

- Specialiștii in psihiatrie au descoperit ca exista posibilitatea ca multe persoane care au fost infectate și vindecate de COVID-19 sa fie supuse unui risc mai mare de a dezvolta boli mintale, au declarat luni psihiatrii, dupa ce un studiu amplu a constatat ca 20% dintre cei infectați cu coronavirus…

- Aproximativ jumatate din cazurile de coronavirus pozitive din Marea Britanie nu sunt identificate, potrivit unui expert in pandemii. Mark Woolhouse, profesor de epidemiologie a bolilor infecțioase la Universitatea din Edinburgh și membru al grupului consultativ COVID-19 al guvernului scoțian, a declarat…

- Marea Britanie a inregistrat o creștere ingrijoratoare a cazurilor de COVID-19. Oficialii din domeniul sanatații au anunțat in ultima saptamana o creștere de 40%, cu 19.724 de infectii noi si 137 de decese in ultimele 24 de ore. Pana in acest moment, in Marea Britanie s-au inregistrat 43.155 de decese,…