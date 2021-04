O noua tulpina a coronavirusului a fost descoperita in Romania. Se pare ca noua mutație prezinta caracteristicile tulpinii britanice B1.1.7. Noua tulpina descoperita in Romania prezinta și mutatia E484K. Potrivit unor studii, aceasta mutație poate reduce eficienta vaccinurilor impotriva Covid-19. Aceasta noua tulpina a fost identificata si in Romania, pe baza secventierilor efectuate la Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava. Conform Agerpres, proba biologica a fost recoltata la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, de la un pacient fara un istoric recent in Marea Britanie. „La cele trei…