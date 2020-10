SpaceX a lansat pe orbita, marti, cea de-a 13-a transa de microsateliti Starlink. Aceasta noua tranșa conține 60 de sateliți, transmite Space.com. Lansarea vine dupa o serie de amanari de doua saptamani care a fost determinata de vremea nefavorabila, potrivit Agerpres. Racheta cu doua trepte Falcon 9 a fost lansata de pe rampa Pad 39A de la Centrul Spatial Kennedy, apartinand NASA, la ora 11:29 GMT. Dupa aproximativ doua minute de la lansare, prima treapta a rachetei a aterizat in mod automat pe o barja-drona apartinand SpaceX, aflata in largul coastelor Floridei, in Atlantic. Aceasta lansare…