792.000 doze de vaccin Janssen vor ajunge miercuri la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse in București pe cale terestra. Dozele vor fi depozitate la Centrul Național de Stocare, iar in perioada urmatoare vor fi distribuite in centrele regionale existente la nivel național. Centrul Național de Stocare a vaccinurilor impotriva COVID-19 din cadrul Institutului „Cantacuzino” este complet autorizat și avizat de catre Autoritatea Naționala a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale…