O nouă tranșă de vaccinuri AstraZeneca/Oxford ajunge în România O noua tranșa de vaccinuri AstraZeneca/Oxford ajunge, marți, in Romania. Este vorba despre o cantitate de 57.600 de doze. Dozele de vaccin vor ajunge la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse in București pe cale terestra. Dozele vor fi depozitate la Centrul Național de Stocare, iar in perioada urmatoare vor fi distribuite in centrele regionale existente la nivel național. Centrul Național de Stocare a vaccinurilor impotriva COVID-19 din cadrul Institutului „Cantacuzino” este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

