O noua tranșa de vaccin AstraZeneca ajunge, joi, in Romania. Țara noastra urmeaza sa primeasca o cantitate de 163.200 doze de vaccin. „O noua tranșa de vaccin AstraZeneca ajunge in Romania 163.200 doze de vaccin AstraZeneca vor ajunge maine, 18 februarie a.c., la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse in București pe cale terestra”, transmite Grupul de comunicare al CNCAV. Dozele vor fi depozitate la Centrul Național de Stocare, iar in perioada urmatoare vor fi distribuite in…