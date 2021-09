O noua transa de vaccin de la compania Pfizer BioNTech, care consta in 737.100 doze, este adusa luni si marti in Romania, conform Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19. Potrivit sursei citate, vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana si vor ajunge luni pe aeroportul din Otopeni, iar marti pe aeroporturile din Cluj-Napoca si Timisoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile sunt transportate in conditii optime de siguranta, in containere speciale, cu gheata carbonica…