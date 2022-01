CNCAV a anuntat ca, intre 31 ianuarie si 01 februarie, compania farmaceutica Pfizer BioNTech va livra o noua transa de vaccin pediatric, pentru grupa de varsta 5-11 ani, ce consta in 216.000 doze, si 871.650 doze destinate populatiei eligibile 12+. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana si vor ajunge luni pe aeroportul din Otopeni […] The post O noua tranșa de vaccin pediatric sosește in Romania. Aproape 4.000 de copii, imunizați pana acum appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .