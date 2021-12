Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta anunta ca urmeaza sa primeasca in noaptea de duminica spre luni inca doua milioane de teste rapide antigen din saliva, din partea unei societati care avea ca termen de livrare data de 20 decembrie. In cursul zilei de luni, testele vor fi trimise in teritoriu.

- In urma discuțiilor purtate in ultimele zile de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența cu reprezentanții societaților comerciale care urmau sa livreze produse de tipul “Teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din proba de saliva”, conform calendarului de livrare stipulat…

- Polonia a trimis Romaniei 50 de concentratoare de oxigen. Aparatura a ajuns la bolnavii Covid de la Lețcani. Polonia a trimis Romaniei 50 de concentratoare de oxigen prin Mecanismul European de Protecție Civila, a anunțat miercuri Guvernul. Aparatura va fi folosita pentru bolnavii de Covid de la Spitalul…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat sambata achizitionarea a 70 de milioane de teste rapide de saliva pentru depistarea COVID-19 in vederea monitorizarii riscului epidemiologic in scoli.