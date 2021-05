Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca Romania va primi, luni, o noua transa de vaccin de la compania Pfizer BioNTech, care consta in 698.490 doze. De asemenea, 108.000 doze de vaccin Vaxzevria vor ajunge astazi la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”. Vaccinurile vor fi livrate […] The post O noua tranșa de aproape 700.000 doze de vaccin Pfizer ajunge in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .