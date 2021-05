Romania va primi, luni, o noua transa de vaccin de la compania Pfizer BioNTech, care consta in 697.320 de doze. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana si vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile sunt transportate in […] The post O noua tranșa de aproape 700.000 de doze Pfizer ajunge in Romania. Cele mai multe, distribuite in Capitala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .