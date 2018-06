Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie pe o șosea din Austria! Doi șoferi romani de TIR au murit intr-un accident teribil, joi dupa-amiaza (28 iunie). Cei doi barbați se aflau in același TIR, fiind in echipaj. Potrivit presei locale, șoferul care se afla la volan, un barbat de 45 de ani, a observat mult prea tarziu ca alte camioane…

- Doi soferi romani de TIR au murit in urma unui accident in Austria. Cei doi soferi se aflau in acelasi TIR. Tragicul eveniment s-a produs joi dupa amiaza pe autostrada A9 din Austria, in apropiere de localitatea Inzersdorf.

- Un autoturism in care se aflau doi romani a fost pur și simplu strivit pe o șosea din Ungaria. Accidentul a avut loc in apropiere de localitatea ungureasca Tazlar, informeaza știridiaspora.ro. La un moment dat, de pe o șosea laturalnica a ieșit un tractor cu bena. Șoferul roman a incercat sa evite impactul…

- Carambol cu patru TIR-uri pe o autostrada din Germania. In urma impactului, un șofer a murit strivit in cabina autocamionului pe care il conducea, iar alți trei au fost raniți. Accidentul s-a produs pe autostrada A9, intre localitațile Dittersdorf și Schleiz, fiind implicate patru TIR-uri. Camioanele…

- Accident mortal pe o autostrada din Ungaria. O camioneta condusa de un sofer roman a intrat intr un TIR, pe autostrada M5, la 32 de km de Budapesta, scrie Digi 24.Soferul roman a murit pe loc, strivit intre fiarele cabinei. Autostrada a fost inchisa total pe sensul de mers spre Budapesta. Accidentul…

- Un șofer roman a murit pe Autostrada M5 din Ungaria, dupa ce a intrat cu o camioneta intr-un TIR joi, 24 mai, in jurul orei 10:00. Accidentul s-a petrecut la 32 de kilometri de Budapesta și, deocamdata, nu se cunosc cauzele acestui impact fatal. CRONOLOGIE| Cele mai grave accidente produse in Ungaria…

- O persoana a murit și alte patru au fost ranite, in urma unui accident care a avut loc, duminica dimineața, pe autostrada A1, in județul Timiș. Accidentul a avut loc pe Autostrada A1 Deva – Nadlac, la kilometrul 516, in zona localitatii Ortisoara, judetul Timis. In accident a fost implicat…

- O femeie a murit iar sotul ei a ajuns in stare grava la spital, dupa ce masina acestora a fost acrosata de un BMW, informeaza Digi24.ro. Accidentul a avut loc azi noapte, in Pitesti, iar de vina ar fi fost chiar barbatul care a fost ranit. Acesta a vrut sa intoarca masina, insa nu s a asigurat. In urma…