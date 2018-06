Stiri pe aceeasi tema

- Amalia Voican a fost gasita moarta in Italia. Romanca, in varsta de 21 ani, a fost data disparuta la Roma din aprilie. Anunțul despre decesul tinerei a fost facut pe Facebook de prietena ei, Romina Cecora. Amalia locuia in Civita Castellana, Lazio, iar ultima oara a fost vazuta pe 16 aprilie in gara…

- Amalia a disparut pe 16 aprilie la Roma. De atunci nimeni nu mai stie nimic de ea. Disperati, familia si prietenii tinerei au impanzit orasul cu afise cu imaginea acesteia. " Ajutati-ne sa o gasim", este mesajul postat de prietena fetei pe retelele de socializare. „O cautam pe Amalia Voican…

- Inter nu a transferat de la Lazio doar un fundaș valoros liber de contract, Stefan de Vrij, ci a luat la pachet și o frumusețe pe masura afacerii. Doina Turcanu (foto) face planuri impreuna cu iubitul olandez pentru o vacanța de vis, profitand ca "Portocala Mecanica" nu merge la Mondial, inainte de…

- Nepoata Sorinei Pintea a fost gasita spanzurata, marți noapte, in garsoniera in care locuia impreuna cu soțul ei, pompier SMURD. Momentan nu se cunosc detaliile care au determinat-o sa se sinucida. (Promotiile zilei la monitoare) Flavia Magdau-Tatarau a fost gasita fara suflare, seara trecuta, in garsoniera…

- Gabriela Aiban, o femeie de 33 de ani din Jibou, a fost gasita fara suflare in TIR-ul pe care lucra, intr-o benzinarie din apropierea localitatii Imperia, din Italia. Femeia a lasat in urma doua fetite in varsta de 11, respectiv 13 ani, care o asteptau nerabdatoare acasa, scrie Adevarul.

- TRAGIC Caz șocant la Barlad, unde asta-noapte, Poliția a fost solicitata la un apartament din zona Garii, intrucat femeia care locuia acolo nu mai fusese vazuta de sambata, 19 mai. Dupa ce au intrat in apartament, polițiștii au gasit-o pe aceasta fara viața. Femeia era spanzurata in baia locuinței.…

- Detalii socante ies la iveala in cazul tinerei de la Cricova, care a fost gasita dezmembrata, sambata trecuta, pe malul unui lac. Ea a fost decapitata, iar capul ei a fost depistat, ieri, in iazul de la Gratiesti, dupa ce fortele de ordine au retinut presupusul asasin.

- O femeie de 59 de ani, originara din judetul Suceava, a disparut in urma cu o luna de zile in Italia. Aceasta a fost cautata in intreaga peninsula, fiind gasita intr-un centru pentru persoanele fara adapost.