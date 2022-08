O nouă tragedie la Hollywood. O vedetă a murit într-un accident de mașină Celebrul actor Roger E. Mosley, vedeta „Magnum P.I." a murit intr-un mod tragic la varsta de 83 de ani, in cursul zilei de duminica. Starul de la Hollywood avusese un accident de masina cu doar trei zile inainte sa isi piarda viata, iar fiica sa sustine ca organismul i-a cedat in urma ranilor suferite. Mosley a fost implicat intr-un accident de masina saptamana trecuta, care l-a lasat paralizat mai jos de umeri, a declarat fiica sa Ch-a pe Facebook. „Saptamana trecuta, tatal meu Roger E Mosley a fost implicat intr-un accident de masina major care l-a lasat paralizat de la umeri in jos", a scris… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

