Un agent de securitate de origine kenyana a murit in urma unui accident produs pe un stadion, la finalul unui meci de fotbal de la Cupa Mondiala din Qatar.

- Un Kenian de 24 de ani, John Njue Kibue, a murit in timp ce lucra ca agent de securitate la Cupa Mondiala din Qatar. Kibue a cazut de la etajul opt al stadionului Lusail sambata noapte, dupa victoria Argentinei in sferturile de finala impotriva Olandei, scrie The Guardian.

- Moartea subita e un sindrom care lovește, periodic. In acest an insa, parca mai mult ca niciodata, au curs știrile despre oameni aparent sanatoși, care, brusc, au cazut din picioare și s-au stins. Am avut astfel de cazuri in sportul romanesc, cu baschetbalista Alessia Maria Raiciu și cu poloistul…

- Un jurnalist a murit in timpul meciului Olanda – Argentina din cadrul Campionatului Mondial din Qatar. Barbatul a ramas inconștient in fața oamenilor aflați la eveniment. Cel din urma avea 48 de ani și a activat pentru Sports Illustrated, Fox Sports și CBS, iar recent și-a facut apariția in Qatar special…

- Grant Wahl, un important jurnalist de fotbal din Statele Unite, a murit vineri pe stadionul Lusail, unde urmarea sfertul de finala al Cupei Mondiale dintre Argentina și Olanda, potrivit The Guardian.

Cel putin 25 de persoane au murit dupa ce un autobuz a cazut intr-o prapastie in muntii din nordul Indiei, a anuntat miercuri politia, potrivit AFP.

- Cel putin 32 de copii au murit in busculada sangeroasa care a avut loc pe un stadion de fotbal, la Malang, in Indonezia, in acest weekend, anunta luni un oficial de la Ministerul indonezian al Femeilor si Protectiei Copilului, relateaza AFP. "Potrivit ultimelor date de care dispunem, dintre cele 125…