- Marian Roxca, romanul declarat ini:ial mort, apoi descoperit in via:E de rudele sale a fost declarat mort in urmE cu putin timp de directorul spitalului unde era internat. Romanul este victima cu numErul 42 a tragediei din Italia.

- Aproximativ 40 de persoane și-au pierdut viața dupa prabușirea segmentului suspendat al Autostrazii A10 din Italia, in apropierea orașului Genova, conform celui mai recent bilanț anunțat de autoritațile...

- Ministerul Afacerilor Externe a confirmat ca un roman a murit in urma prabusirii segmentului de autostrada, in apropiere de Genova, informeaza Mediafax. Operatiunile de scoatere a victimelor de sub daramaturi sunt in desfasurare. „Conform datelor preliminare obtinute, pana la acest moment, de echipa…

- Un roman a fost identificat printre persoanele decedate dupa prabusirea unui segment suspendat al Autostrazii A10 din Italia, in apropierea orasului Genova, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care precizeaza ca operatiunile de scoatere a victimelor de sub daramaturi sunt in derulare.

- Cel putin 35 de persoane au murit dupa prabusirea unui segment suspendat al Autostrazii A10 din Italia in apropierea orasului Genova, afirma surse citate de cotidianul Corriere della Sera, conform mediafax. Potrivit bilantului preliminar, 35 de persoane au murit, iar alte 13 au fost ranite…

- Tagedie in Italia: cel pțtin 11 oameni și-au pierdut viața și mulți alții au fost raniți dupa prabușirea unui viaduct langa Genova. Cifrele furnizate de ministerul de Interne sunt insa provizorii. Exista temeri ca numarul morților este mult mai mare.

- Tragedie in regiunea Alto Adige din Italia, la Brunico, unde o femeie romanca de 46 de ani, și-a pierdut viața in aceasta dimineața de marți, 17 iulie, dupa un incendiu izbucnit in interiorul apartamentului in care locuia. Alte 6 persoane ranite sau intoxicate cu fum au fost transportate la spital,…

- Un grav accident de mașina a curmat viața unui roman și a dus la ranirea grava a altor trei, dupa ce șoferul autoturismului in care se aflau a ieșit de pe carosabil și a izbit violent mai mulți copaci.