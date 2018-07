Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de patru ani a murit la spital otravit cu ciuperci. In stare grava ramane internata sora lui de opt ani, dar si parintii acestuia. Familia, originara din Floresti, a consumat ciuperci culese din padure.PUBLIKA.

- Un militar a murit, iar trei persoane, care se pare ca ar fi tot militari, au fost grav ranite, dupa ce masina in care se aflau a intrat, miercuri seara, intr-un pom, in apropierea unitatii militare de la Boboc, judetul Buzau. Unul dintre raniti a fost preluat de catre un elicopter SMURD si este…

- O tanara de 19 ani a murit pe loc, iar prietenul ei a ajuns in stare grava la spital, dupa ce masina lor a fost izbita de un autocar si un TIR. In accident au fost implicate o masina inmatriculata in Suceava doua autovehicule din Ucraina, circumstantele in care s-a produs nefericitul eveniment nefiind…

- Un muncitor a murit si doi au fost raniti, luni seara, dupa ce un un proiectil a explodat la o exploatare forestiera din comuna Asau, judetul Bacau. Muncitorii implicati in explozia unui proiectil de razboi intr-o padure din Bacau ar fi incercat sa-l taie si au fost avertizati de catre colegi ca ar…

- In Cuba a fost decretat doliu national in memoria victimelor accidentului aviatic de ieri, transmite AFP. Aparatul, un Boeing 737 – 200 produs in 1979, s-a prabusit la scurt timp de la decolarea de pe aeroportul din Havana. La bordul avionului, operat de o companie aeriana cubaneza, se aflau 110 persoane;…

- Un grav accident de circulatie a avut loc marti dimineata, pe DN17, langa orasul Beclean. Din primele informatii rezulta ca au fost implicate doua autoturisme si un microbuz. O persoana este in stare grava si va fi preluata de la locul accidentului cu un elicopter SMURD.

- Matușa de 85 de ani a mirelui a fost de asemenea ucisa in explozie, informeaza Romania TV. Mai grav este ca cel care a trimis bomba drept cadou de nunta este un profesor universitar. Citeste si Cele doua surori de 17 si 13 ani, disparute ieri, au fost gasite moarte. Rudele sunt sigure ca au…

- Un sofer in varsta de 18 ani a murit si 3 persoane au fost grav ranite intr-un accident care a avut loc in aceasta dimineata pe autostrada A1, pe raza comunei timisene Ortisoara. Cauza accidentului: excesul de viteza, transmite Agerpres.