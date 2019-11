Stiri pe aceeasi tema

- Andrada avea doar 29 de ani și a murit lovita de caruselul de la Oktoberfest, in Postdam, Germania. Fata și iubitul ei lucrau impreuna in parcul de distracții. Tragedia s-a petrecut sub ochii barbatului de 29 de ani, care a privit neputincios la momentele cumplite. Tragedia a avut loc pe 29 septembrie,…

- Patru persoane au murit, alte patru au fost ranite intr-un accident care a avut loc duminica, in zona localitatii Baltati din Iasi. Potrivit Politiei, accidentul s-a produs din cauza unui sofer care a intors masina neregulamentar. Accidentul s-a prous pe DE 583, in zona localitatii Baltati. Oferta de…

- Gaelle Voiry a castigat titlul de Miss Franta in 1990 si avea 50 de ani. Alaturi de ea a mai fost lovit un alt biciclist, in varsta de 52 de ani, care o insotea in plimbare. Drama s-a petrecut in jurul orei locale 20.30 (ora 21.30, ora Romaniei). Gaelle Voiry era mama a trei copii. Barbatul…

- Tragedie in sportul mondial. Pilotul de Formula 2 Anthoine Hubert, in varsta de 22 de ani, a murit sambata, 31 august, pe circuitul Spa-Francorchamps, la Marele Premiu de Formula 2 al Belgiei. Totul s-a intamplat in urma unui accident grav, in care au mai fost implicați alți doi sportivi, potrivit…

- Doi barbati de 53 si 57 de ani din judetul Timis au murit in urma unui accident produs pe un drum de piatra mai putin circulat din judet. Cei doi, paznici la o firma de prospectiuni, se indreptau spre locul de munca in momentul in care a avut loc accidentul.

- • Tragedie la Iasi dupa un accident ingrozitor • Un elev olimpic a murit alaturi de bunicii lui • Buncii adolescentului au murit pe loc, iar el avea sa-si gaseasca sfarsitul dupa cateva zile petrecute pe patul de spital • Pentru toti cei care cunosc aceasta familie este un calvar ce nu poate fi depasit…

- Un tanar de 20 de ani a murit, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce a intrat cu masina intr-un stalp de sustinere a unei pasarele de trecere peste calea ferata, in Bistrita. In zona au avut loc in ultima perioada mai multe accident mortale.

- Un microbuz s-a rasturnat, miercuri, in localitatea Pielesti, din judetul Dolj. Potrivit DGSU a fost activat planul rosu de interventie, iar in zona au fost trimise mai multe echipaje de interventie. Conform primului bilant al victimelor, doua persoane din microbuz au murit, iar sase au fost transportate…