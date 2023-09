Stiri pe aceeasi tema

- Rata cancerului de piele este in creștere. Datorita expunerii excesive la soare in deceniile anterioare, numarul cazurilor de cancer de piele s-a triplat in Marea Britanie de la inceputul anilor 1990 - iar oamenii de știința prevad ca va fi și mai rau, potrivit The Guardian.

- Anumite alimente din dieta tipic britanica ar putea contribui la cresterea riscului de aparitie a unor boli cardiovasculare mortale, potrivit concluziilor formulate in doua studii recente, informeaza DPA, preluata de Agerpres. In cadrul a doua prezentari corelate care au fost facute la conferinta anuala…

- Marea Britanie a interzis utilizarea termenului "stat ostil" din cauza posibilelor reacții de indignare din partea Chinei, a anunțat ziarul britanic The Times. Potrivit publicației, Ministerul britanic de Externe a facut modificari in ceea ce privește utilizarea anumitor termeni in documentele sale…

- Un studiu international la scara larga, condus de universitatile Laval, din Quebec, Canada si Cambridge, din Marea Britanie, a identificat noi gene asociate cu cancerul de san, care ar putea fi incluse in testele de identificare a femeilor cu risc crescut, potrivit news.ro.Testele genetice actuale…

- O scrisoare, scrisa de un prizonier de razboi, la scurt timp dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, a ajuns in Viscri dupa 76 de ani. Scrisoarea a fost trimisa in data de 17 august 1947 și a ramas tot acest timp in poșta din Rupea, unde a ajuns imediat dupa expediere. Deși scrisoarea a fost expediata…

- Pana in 2050, se estimeaza ca una din 10 persoane va trai cu o forma de pierdere a auzului. Dintre sutele de milioane de cazuri care afecteaza persoanele din intreaga lume, pierderea auzului din cauze genetice este adesea cea mai dificil de tratat. In timp ce aparatele auditive si implanturile cohleare…

- O echipa de cercetatori din Statele Unite și Marea Britanie a anunțat crearea primelor structuri sintetice din celule stem similare unor embrioni umani. Structurile au fost create fara a folosi ovule și spermatozoizi. Aceste structuri asemanatoare embrionilor se afla in cele mai timpurii stadii de dezvoltare…

- Oamenii de știința de la Universitatea Reading din Marea Britanie au studiat turbulența aerului limpede, care este mai greu de evitat pentru piloți. Cercetatorii au pus creșterea numarului de turbulențe pe seama modificarilor vitezei vantului la altitudini mari din cauza aerului mai cald din emisiile…