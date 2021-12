Stiri pe aceeasi tema

- „Noi bazaconii cu mii de distribuiri: testele antigen care devin pozitive de la apa de robinetUn videoclip in care un test antigen rapid Covid-19 devine pozitiv dupa ce in cutia de testare a fost turnata apa de la robinet a fost distribuit de mii de ori pe Facebook in decembrie 2021.Utilizatorii pretind…

- Postari virale pe internet despre un joc online numit „Omikron: The Nomad Souls”, lansat in 1899, sustin ca pandemia a fost planuita cu mult timp inainte. Reprezentantii Ro-Vaccinare atrag atentia ca desi jocul exista in realitate, nici compania Microsoft, si nici fondatorul sau Bill Gates nu au fost…

- Reprezentanții Ro Vaccinare au facut un anunț astazi pe pagina oficiala de Facebook, din cauza faptului ca in spațiul public au aparut mesaje fake news, care dezinformeaza si produc confuzie intre cetațeni. Totul este legat de un joc, care a fost lansat in trecut de compania lui Bill Gates, Microsoft.…

- Omikron: The Nomad Soul” este un joc de aventura cu impușcaturi și mișcari de lupta. Deși lansat de Microsoft, nici compania, nici Gates nu au fost implicați in crearea lui și nu are nimic de-a face cu Covid-19, anunța RO Vaccinare. „Creativitatea in dezinformare nu are limite! Jocul Omikron,…

- Octavian Jurma, cercetator, a comentat primul caz de Omicron de transmitere comunitara depistat la o femeie care nu a calatorit in afara tarii. Acesta spune ca odata format acest fenomen de transmitere cazurile se pot dubla de la o saptamana la alta. In total, pe teritoriul tarii noastre au fost depistate…

- Inca 4 cazuri cu varianta Omicron au fost confirmate in Romania, a anunțat, sambata seara, Ministerul Sanatații, printr-un comunicat de presa. In total, din 4 decembrie cand au fost anunțate primele cazuri, in Romania s-au inregistrat 7 cazuri cu aceasta varianta. „Este vorba despre sportivul al carui…

- „Un tabel vechi care pretinde ca apariția noilor variante SARS CoV 2 este pre-planificata a inceput sa fie distribuit din nou, dupa ce Organizația Mondiala a Sanatații și-a anunțat ingrijorarea cu privire la varianta Omicron. Tabelul conține siglele mai multor organizații sanitare, inclusiv a Organizației…

- Evolutia cazurilor de COVID in Romania Foto: MApN RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Autoritatile au anuntat cel mai mic numar zilnic al cazurilor de COVID de la sfârsitul lunii august, respectiv putin peste 900, precum si 78 de decese. Media nationala a ratei de infectare…