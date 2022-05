Dupa ani de intirzieri si esecuri, Boeing urmeaza sa incerce sa revina in cursa, joi, odata cu decolarea capsulei sale Starliner, pentru un zbor-test fara echipaj uman catre Statia Spatiala Internationala (ISS), in speranta de a deveni in sfirsit a doua companie care va servi drept "taxi" pentru astronautii NASA, impreuna cu SpaceX, informeaza Noi.md cu referire la agerpres.ro. Lansarea este pr