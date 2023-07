Stiri pe aceeasi tema

- Chiria de pornire la licitatie este de 99.000 euro an TVA Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul societatii sau in format electronic Consiliul de Administratie al THR Marea Neagra SA anunta ca la data de 24 iulie 2023, de la ora 15.00, la sediul societatii din Mangalia, se organizeaza…

- Romania va deveni cel mai mare producator de gaze naturale din Uniunea Europeana și va fi independenta energetic. E promisiunea companiei OMV Petrom, care impreuna cu Romgaz anunța exploatarea zacamintelor din Marea Neagra.

- Juventus nu s-a retras din proiectul Superligii europene (ESL), a declarat marți clubul italian, dupa ce presa spaniola a relatat ca italienii ar fi trimis o scrisoare catre Real Madrid și Barcelona pentru a le informa de retragerea lor, relateaza Reuters.Juve a adaugat insa ca va discuta cu Real…

- In prima faza, costul podului era de circa 40 milioane de lei, 8 milioane de euro, dintre care 6 milioane de euro. Contract este al Algorithm Construcții S3, firma din subordinea Primariei Sectorului 3. Podul este situat in satul Cațelu din Ilfov. El face legatura intre ieșirea din București și autostrada…

- Printre avantajele electrificarii cailor ferate se numara reducerea consumului de combustibil fosil și a poluarii, creșterea tonajului și a vitezei trenurilor, dar și imbunatațirea confortului calatorilor, prin folosirea incalzirii electrice a vagoanelor, spun cei de la CFR.

- THR Marea Neagra SA a fost fondata in anul 1991 si are sediul in Mangalia, pe strada Lavrion nr. 29. Actionari in cadrul scietatii sunt Statul Roman prin Ministerul Turismului ndash; 0,28 , Alte persoane juridice ndash; 5,75 , Transilvania Investments Alliance SA ndash; 78,11 , Actionari list ndash;…

- Proiectul "Aventour la feminin" a revenit și in 2023, dar de aceasta data ne-am propus sa (re)descoperim litoralul romanesc alaturi de 4 mașini proaspat lansate și de 8 femei influencer, care au fost alaturi de noi și anul trecut. REZUMATUL VIDEO AL PRIMEI ZILE AM PLECAT DE LA GAZDELE NOASTRE CU PEDIGREE…

- Mangalia nu mai are de ani buni echipa in primele 4 ligi din Romania. Callatis, echipa la care l-a crescut Denis Alibec, a disparut, iar orașul de la malul marii a ramas fara reprezentare in fotbalul profesionist. Stadionul Central, arena care gazduia peste 5000 de suporteri la meciurile Mangaliei din…