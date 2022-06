O nouă tehnologie cuantică ar putea schimba modul în care studiem Universul In ultimii zece ani, studiul exoplanetelor a avansat considerabil, astronomia undelor gravitaționale a aparut ca un nou domeniu și au fost surprinse primele imagini ale gaurilor negre supermasive (SMBH). Un domeniu inrudit, interferometria, a avansat, de asemenea, incredibil datorita instrumentelor extrem de sensibile și a capacitații de a partaja și de a combina date de la observatoare din int Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Terenul pe care urmeaza sa fie ridicata o construcție are un impact mare asupra rezistenței. Pentru pregatirea unui teren in vederea construirii unei cladiri, indiferent ca este in regim rezidențial sau industrial, trebuie sa se aloce timpul util pentru a se realiza toate lucrarile necesare. Astfel,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, miercuri, intr-o sedinta desfasurata la MAI, printr-o hotarare, procedura operationala privind stabilirea tipurilor de risc, a nivelului de gravitate al evenimentului prognozat ori produs, pentru care este necesara avertizarea populatiei…

- Motocicleta este un mijloc de transport apreciat in intreaga lume atat pentru utilitatea sa, cat si pentru senzatiile tari pe care le poate oferi pe drumuri. Din aceste motive, motocicleta se foloseste ca mijloc de transport, dar si ca modalitate de distractie. In plus, ea este utilizata si in competitii…

- In conditiile in care economia mondiala era suferea deja in urma penuriei cauzate de Covid, acum este clatinata de invazia Rusiei asupra Ucrainei, preturile unor produse de baza precum painea, carnea si uleiurile de gatit crescand in intreaga lume, trimitand unde de soc pe pietele de marfuri si afectand…

- Luam povara de pe antreprenori – Proiect USR care schimba modul in care sunt platite concediile medicale, depus in Parlament O masura de bun simț, care ar ajuta fiecare antreprenor roman. Senatorul USR de Maramureș, Dan Ivan , alaturi de parlamentarii Alexandru Robert Zob și Radu Panait au depus…

- Primarul Dominic Fritz a anunțat ca se schimba modul de intreținere al aliniamentelor stradale din oraș. Pana acum, echipele de taieri interveneau daca și cand primeau o sesizare de la cetațeni ca e nevoie de toaletarea unui arbore sau cand era un pericol real. „Se intervenea doar punctual, iar de multe…

- Bulevardul si regulamentul. In martie 2021, Primaria Craiova lansa in consultare publica, in premiera, un regulament local care viza aspectul unei strazi. Era vorba de Calea Bucuresti . Regulamentul privind „stabilirea categoriilor de interventii in vederea reabilitarii fronturilor construite in zona…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a avut o intrevedere cu reprezentanții Last Energy, o companie americana susținuta de investitori implicați și in dezvoltarea proiectelor Space X. Last Energy dezvolta soluții inovative pentru reactoarele nucleare modulare de mici dimensiuni (20 MWh putere instalata).…