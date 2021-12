Stiri pe aceeasi tema

- Soferul unui microbuz inmatriculat in Romania, in care se aflau opt pasageri, a incercat sa evite controlul de frontiera intrand in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, din judetul Arad, pe contrasens, pe arterele destinate iesirii din Romania. Soferul si pasagerii au vrut astfel sa…

- La punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, s-a prezentat un cetatean bulgar aflat la volanul unui TIR inmatriculat in Bulgaria. Soferul transporta, conform documentelor de insotire a marfii, seminte de floarea soarelui pentru o societate din Austria.In urma efectuarii controlului amanuntit al mijlocului…

- Zece migranti din Afganistan au fost prinsi cand incercau sa treaca ilegal granita in Ungaria. Migranții erau ascunsi intr-un TIR. Vehiculul a fost verificat in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de Politia de Frontiera…