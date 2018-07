Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Ilfov au intocmit dosar penal si fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa la furt, dupa ce sotia si fiul jurnalistului Rares Bogdan ar fi fost atacati in momentul in care urcau in masina, scrie Mediafax.Purtatorul de cuvant al Politiei Ilfov, Ciprian Romanescu,…

- Tenismanul Ilie Nastase a ajuns la Politie dupa un scandal cu politistii vineri noapte, pe Soseaua Nordului din Capitala, fiindu-i deschis dosar penal pentru conducere sub influenta alcoolului, transmite News.ro . “In jurul orei 4.45, pe Sos Nordului, zona ambasada Chinei, politistii Brigazii Rutiere…

- Un nou caz de toxiinfectie alimentara a fost confirmat in Iasi, dupa ce 134 de persoane au ajuns la spital dupa ce au consumat shaorma. In cauza s-a deschis dosar penal. Ph-online.ro revine cu solicitarea adresata Prefecturii Prahova, DSV si DSP Prahova de a efectua controale amanuntite la…

- Dosar penal pentru shaormeria din Iași, cu Salmonella, in care sute persoane au suferit toxiinfectii alimentar. Astfel, in cursul saptamanii trecute, 134 de persoane au ajuns la spital cu toxiinfectii alimentare din cauza maionezei din shaorma. “Politistii s-au autosesizat si au intocmit dosar penal…

- Politia ieseana a intocmit un dosar penal dupa ce, in cursul saptamanii trecute, 134 de persoane au ajuns la spital cu toxiinfectii alimentare din cauza maionezei din shaorma. "Politistii s-au autosesizat si au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii de comercializare de produse alterate…

- Transalpina, cea mai inalta sosea din Romania este inca inchisa traficului rutier. De cateva zile, drumarii deszapezesc drumul, dar riscul de avalanse si caderi de pietre de pe versanti este destul de mare. Politia atrage atentia soferilor temerari care se incumeta sa mearga pe acest drum, in ciuda…

- Situația ingrozitoare din Siria ii face pe oamenii care traiesc acolo sa fuga care-ncotro din calea gloanțelor și a foametei. Doi sirieni au vrut sa intre ilegal in Romania cu cei patru copii ai lor, dintre care un micuț de numai un an. Polițiștii de frontiera ai Garzii de Coasta i-au reperat in apropierea…

- "In data de 18.04.2018, in jurul orei 07.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Ostrov, judetul Constanta, au depistat, in zona trecerii cu bacul din localitatea Ostrov, sase persoane care se deplasau pe jos spre interiorul tarii. Deoarece persoanele in cauza nu isi…