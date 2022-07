O nouă taxă pentru fiecare gospodărie din România Autoritațile pregatesc o noua taxa pentru toți romanii: taxa de carbon. Fiecare gospodarie va fi impozitata, iar taxa va fi calculata in funcție de gradul de poluare pe care il genereaza. Anunțul a fost facut de ministrul Mediului Tanczos Barna care a precizat ca masura va fi aplicata incepand cu 2027 și va fi o […] The post O noua taxa pentru fiecare gospodarie din Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

