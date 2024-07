O nouă taxă în factura de energie: CfD. O vor plăti și proprietarii de panouri fotovoltaice, care consumă din producția proprie O noua taxa in factura de energie: CfD. O vor plati și proprietarii de panouri fotovoltaice, care consuma din producția proprie O noua taxa in factura de energie: CfD. Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a pus la punct legislația secundara aferenta viitoarei “contribuții CfD”, o viitoare taxa care va fi platita de toți consumatorii de energie electrica”. Potrivit unui document al ANRE, vor plati aceasta taxa inclusiv producatorii de energie electrica pentru energia electrica […] Citește O noua taxa in factura de energie: CfD. O vor plati și proprietarii de panouri fotovoltaice,… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

