- Parlamentul European a decis sa interzica aplicatia chinezeasca de clipuri video TikTok pe telefoanele angajatilor, din motive de securitate, a declarat, marti, un oficial european, legislativul european fiind cea mai recenta institutie europeana care ia aceasta masura, relateaza Reuters.

- Guvernul canadian interzice de marți aplicatia chineza de social media TikTok pe toate dispozitivele deținute de personal, a raportat luni ziarul National Post, care citeaza un comunicat oficial transmis angajatilor guvernului federal, relateaza Reuters.

- Seful Instagram, Adam Mosseri, anunta extinderea disponibilitatii functiei Notes, care poate fi acum folosita in Europa si Japonia, doua dintre putinele regiuni in care aceasta nu putea fi folosita pana acum.Mosseri a explicat faptul ca intarzierea cu care Notes a fost lansata in Europa si Japonia vine…

- Anunț al Agenției Naționale de Integritate in cazul lui Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș. Reprezentanții agenției anunța ca au sesizat parchetul in cazul lui Nica și ca exista indicii ca acesta ar fi comis infracțiunile de conflict de interese, folosirea funcției pentru favorizarea…

- Italia ia in calcul sa interzica folosirea aplicației TikTok in anumite domenii. Asta dupa ce Statele Unite ale Americii au interzis folosirea aplicației chinezești pe telefoanele celor care sunt angajați la stat, inforemeaza antena3.ro .

- B1.ro TikTok a devenit, intr-un timp foarte scurt, una dintre cele mai utilizate aplicații din lume, insa o țara din Europa ar putea interzice folosirea acesteia pe teritoriul ei. Aceasta masura vine dupa ce Statele Unite ale Americii a luat aceeași decizie in urma cu puțin timp. Italia ar putea interzice…

- Feli Donose a avut de sustinut un concert, de-a dreptul senzational, la Ploiesti, in cadrul Targului de Craciun organizat de municipalitate. Din pacate, lucrurile nu au mers conform planului, motiv pentru care vedeta a fost nevoita sa isi petreaca timpul alaturi de cativa fani care au venit sa o asculte.…

- „Ne confruntam cu primul val endemic de Sars-CoV-2 in aceasta iarna; in aprecierea mea, pandemia s-a incheiat”, a declarat seful departamentului de virusologie de la Spitalul Universitar Charite din Berlin, intr-un comentariu pentru cotidianul german Tagesspiegel .Dupa aceasta iarna, imunitatea in randul…