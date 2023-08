Stiri pe aceeasi tema

- Forțele Terestre ale Statelor Unite (US Army) au anunțat ca organizeaza, in perioada 28 august – 8 septembrie 2023, un exercițiu militar in Germania, Polonia și Romania, denumit Arcane Thunder 23, exercițiu in cadrul caruia urmeaza a fi testate cele mai noi tehnologii militare. Exercițiul Arcane Thunder…

- Agenția Fitch Ratings a scazut ratingul de creditare al SUA, iar primele efecte incep sa fie resimțite. Preturile petrolului au scazut miercuri, dupa castiguri puternice, in pofida unei scaderi istorice a stocurilor de titei din SUA, in conditiile in care investitorii au evitat riscurile. De asemenea,…

- Romania este cunoscuta pentru locurile și peisajele sale frumoase. Obiectivele turistice atrag ca un magnet turiștii. Foarte puțini știu ca, pe teritorul țarii noastre se afla o stațiune unica in Europa. Satul a fost descris ca fiind noul Saint Tropez al Europei. De-a lungul timpului, strainii s-au…

- SUA au lasat Europa fara suveranitate, a declarat marți președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, la intalnirea cu miniștri de externe ai statelor membre ale Organizației Tratatului de Securitate Colectiva, conform Ria Novosti, scrie Rador.„Americanii au dezbinat Europa, iar acum o țin din scurt.…

- Uniunea Europeana va obține greu o autonomie strategica. Dependența Europei de SUA in materie de tehnologie, energie, capital si protectie militara a crescut, in contextul conflictului militar din Ucraina. La aceste concluzii a ajuns editorialistul Gideon Rachman intr-un articol publicat in cotidianul…

- Controversatul Andrew Tate ii acuza pe americani ca sunt in spatele crizei din Europa, totul pentru a se pastra la putere la nivel mondial. Tate a facut aceste declarații in cadrul unui podcast de tip interviu care a durat 4 ore și 36 de minute, in care a abordat mai multe teme. Interviul a strans in…

- Perioada de vara a venit, iar odata cu ea și dorința pentru vacanțe. Spre deosebire de alte perioade, acum ne aflam intr-un mediu macroeconomic instabil, caracterizat de prețuri inca ridicate și care scad puterea de cumparare.Chiar și așa, prognozele facute pe baza datelor prezentate de companiile aeriene…

