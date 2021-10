Stiri pe aceeasi tema

- Facebook vrea sa angajeze 10.000 de programatori din Uniunea Europeana. Compania a anunțat ca se cauta angajați in Irlanda, Franta, Germania, Italia, Spania, Olanda si Polonia, scrie CNBC. Scopul angajarilor este de a ajuta la dezvoltarea conceptului metaverse. Cuvantul „Metaverse” este alcatuit din…

- Warner TV va fi lansat oficial in Romania pe 23 octombrie sub sloganul „Entertainment Nelimitat”. Noul post de televiziune va inlocui TNT in cadrul unui amplu proces de rebranding la nivel european, potrivit unui comunicat al Warner Media. Trilogia „Stapanul Inelelor”, „Cavalerul Negru” si „Sucker Punch”…

- Warner TV se lanseaza oficial in Romania pe 23 octombrie sub sloganul „Entertainment Nelimitat”. Noul post de televiziune va inlocui TNT in cadrul unui amplu proces de rebranding la nivel european. Televiziunea, deținuta de WarnerMedia, va oferi telespectatorilor conținut premium, blockbustere și seriale…

- ​Cancelarul german a fost o ancora a stabilitații în vremuri tulburi. Plecarea ei ridica întrebari importante referitoare la viitor - scrie The Guardian, citat de Rador.Când alegerile de duminica îl vor identifica pe succesorul Angelei Merkel, acea persoana va fi primul…

- Organizatorii Untold au anunțat joi ca fanii care au sosit la ediția a șasea a festivalului au cheltuit in Cluj-Napoca peste 35 de milioane de euro. Potrivit organizatorilor, din cei peste 265.000 de participanți, cat au fost in acest an in toate cele 4 zile de festival, 25% sunt din județul…

- Organizatorii UNTOLD anunta ca, in urma festivalului, care a avut loc in perioada 9-12 septembrie, peste 35 de milioane de euro au ramas in Cluj-Napoca. "Din cei peste 265.000 de participanti, cati au fost in acest an in toate cele 4 zile, unii dintre ei mai pot fi vazuti inca pe strazile…

- Nationala de volei masculin a Rusiei este prima sfertfinalista a Campionatului European, dupa ce a eliminat sambata, in optimi, reprezentativa Ucrainei, potrivit news.ro. Rusia s-a impus cu scorul de 3-1, pe seturi 22-25, 25-16, 25-22, 25-22. Tot sambata se va juca si a doua partida…

- Salariile romanilor care muncesc in strainatate nu sunt deloc mici, comparativ cu ce ar caștiga in țara natala. Sunt din ce in ce mai multe oferte de locuri de munca pentru aceștia in afara țarii, iar printre cei mai cautați sunt sudorii, șoferii de camion și instalatorii. Salariile pentru aceștia variaza…