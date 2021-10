O nouă „suferință”: Cum afectează românii anxietatea bateriei descărcate! Un studiu referitor la anxietatea in privinta bateriei descarcate in Romania arata ca 65% dintre romanii de la orase devin agitati in momentul in care telefoanele li se descarca. Studiul, realizat de Xiaomi impreuna cu IZI data a fost realizat prin chestionare online, pe parcursul lunii septembrie, pe un esantion de 1020 de respondenti, barbati si femei, cu varste cuprinse intre 15-64 de ani, din randul populatiei digitalizate urbane si are o marja de eroare de +/- 2.9%. Studiul a relevat faptul ca viteza de incarcare este importanta, atat din punct de vedere rational, cat si emotional. Agitati,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Xiaomi impreuna cu IZI data au realizat un studiu referitor la anxietatea in privinta bateriei descarcate in Romania, care arata ca 65% dintre romanii de la orase devin agitati in momentul in care telefoanele li se descarca.

- Trenul Connecting Europe Express s-a aflat in Romania pe 17 și 18 septembrie. La vestea ca trenul a plecat de la noi din țara, ambasada Suediei a reacționat intr-un mod amuzant. „Umbla vorba ca trenul expres Connecting Europe a plecat din Romania. La noi ajunge pe 1 octombrie. Ne-ati pus si noua la…

- Cercetatorii au descoperit ca 42% dintre persoanele care au luat parte la un studiu, au raportat ca se confrunta cu o suferința psihologica ușoara in timpul pandemiei in 2020, scrie CNN. Stresul psihologic, depresia și anxietatea s-au raspandit atat in ​​randul barbaților, cat și al femeilor la jumatate…

- Potrivit unui studiu, doi din zece romani și-au luat un animal de companie in timpul pandemiei. 60% dintre romani au un animal de companie, iar 20% spun ca detin animalele de companie de cel putin doi ani, se arata intr-un studiu Reveal Marketing Research. Potrivit documentului citat, cainele este cel…

- Romanii din strainatate ar putea incasa alocații europene pentru copii, de pana la 160 de euro lunar. Doar 3% dintre cei de pe teritoriul Uniunii Europene sunt informați cu privire la acest suport financiar. In prezent, alocațiile copiilor din Romania sunt diferențiate in funcție de varsta. Astfel ca,…

- Puterea de cumparare a romanilor este printre cele mai scazute din Europa, dupa un an de pandemie. Romanii raman printre cei mai pesimiști europeni. Pe de alta parte, romanii sunt printre cei mai deschiși europeni pentru a adopta modul de lucru hibrid. Conform unui studiu L’observatoire Cetelem, dupa…

- Romanii, la coada Europei, la puterea de cumparare. Florin Cițu, contrazis de date Romanii, la coada Europei, la puterea de cumparare. Florin Cițu, contrazis de date Romanii sunt printre cei mai deschiși europeni pentru a adopta modul de lucru hibrid, transmite Mediafax. Conform unui studiu L’observatoire…

- Puterea de cumparare a romanilor este printre cele mai scazute din Europa, dupa un an de pandemie. Romanii raman printre cei mai pesimiști europeni. Pe de alta parte, romanii sunt printre cei mai deschiși europeni pentru a adopta modul de lucru hibrid. Conform unui studiu L'observatoire Cetelem,…