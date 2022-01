O nouă subvariantă a Omicron, mai violentă, a fost descoperită în Israel Aproximativ 20 de cazuri de infectare cu o noua subvarianta, care s-a dezvoltat din varianta originala Omicron, au fost descoperite in Israel, a raportat KAN. Subvarianta, cunoscuta sub numele de BA2, a fost descoperita in timpul secventierii genetice a unui esantion de pacienti COVID. Aceasta contine mai multe mutatii decat varianta originala Omicron si poate […] The post O noua subvarianta a Omicron, mai violenta, a fost descoperita in Israel appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

