- ????????‍♀️ Dupa mai bine de un an, in care strada Nicolae Titulescu a fost supusa la patru randuri de sapaturi, pentru introducerea rețelelor de apa și canal, primul tronson al acesteia este aproape de finalizare. ✅ Vechile trotuare cu dale de beton au fost inlocuite cu borduri noi și strat asfaltic.…

- Inspectoratul Școlar Județean Cluj anunța lista unitaților de invațamant care primesc finanțare prin PNRR in cadrul apelului „Dotarea cu laboratoare inteligente a unitaților de invațamant secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”, ca urmare a incheierii etapei de evaluare a eligibilitații…

- Luni, 15 mai, vor avea loc ultimele zboruri cu aeronavele MiG-21 LanceR din dotarea Forțelor Aeriene Romane, acestea urmand a fi scoase din serviciu in baza Hotararii Consiliului Suprem de Aparare a Țarii Astfel, luni, 15 mai, incepand cu ora 11.00, se vor desfașura simultan ceremonii in Baza 71 Aeriana…

- Consiliul Județean Cluj anunța finalizarea lucrarilor de inlocuire integrala a gazonului pe stadionul Cluj Arena. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Gazonul arata foarte bine și are o calitate excepționala. De altfel, el face parte dintr-un lot realizat special pentru stadioanele echipelor…

- Administrația locala din Turda pregatește casarea a 1000 de autovehicule, prin Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat in cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu. Proiectul de hotarare elaborat de primarul Cristian Matei se va afla pe masa consilierilor locali, la ședința…

- Un barbat de 68 de ani a fost gasit decedat in cartierul Șarat din Campia Turzii, in propria sa locuința, conform RefleqtMedia. ”La data de 15 martie, in jurul orei 10.35, polițiștii au fost sesizați despre faptul ca o persoana a fost gasita decedata, in locuința din municipiul Campia Turzii. Verificarile…

- Ședința de consiliu local din Municipiul Campia Turzii de joi, 23 februarie 2023, s-a desfașurat in tensiune dupa ce primarul Dorin Lojigan a retras de pe ordinea de zi un proiect de hotarare, in calitate de inițiator. Este vorba de „Proiect de hotarare privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru…