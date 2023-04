Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Apa a semnat luni, 24 aprilie, Contractul de lucrari nr. 1, aferent investițiilor la rețeaua de apa și canalizare din municipiu, contract cu o valoare de 130 milioane lei fara TVA. Lucrarile vor fi facute de o asociere de trei firme – Euskadi SRL, Antrepriza Montaj Instalații SA și Tubular…

- In urma cu doua luni, doua firme de asigurari și-au depus ofertele la o licitație organizata de Trans Bus pentru furnizarea de servicii de asigurare RCA și asigurare de persoane, a bagajelor acestora și pentru riscurile de accidente pentru pasagerii ce utilizeaza serviciile companiei pe parcursul anului…

- Incepand de maine, 5 aprilie, vor demara lucrarile de excavație, frezare și asfaltare pe porțiunea din Bulevardul Unirii cuprinsa intre Podul Maracineni și sensul giratoriu de la centrul comercial Shopping City. Primaria Buzau anunța ca lucrarile se vor desfașura pe timpul nopții și vor dura o luna,…

- Incepand de astazi, 14 martie, autobuzele Transbus nu vor mai opri in stația Depou CFR, sensul de mers catre podul Marghiloman, din cauza lucrarilor de reabilitare efectuate in zona. Masura este una temporara, pana la finalizarea intervențiilor din zona, dupa cum mai informeaza Transbus: „Stimați calatori,…

- Seniorii aflați in Centrul de ingrijire al persoanelor varstnice „Alexandru Marghiloman” din Buzau au fost vizitați de doamnele Organizației municipale de Femei a Partidului Social Democrat, care le-au oferit marțișoare, avand in vedere ca intalnirea a avut loc in prag de primavara, respectiv pe 28…

- Transbus anunța ca, incepand de astazi, 15 februarie, autobuzele nu vor mai opri in stațiile „Autogara (facultativa)”, sensul de mers catre podul Marghiloman, respectiv, sensul de mers spre Bulevardul 1 Decembrie 1918, din cauza lucrarile de reabilitare efectuate in zona. Lucrurile vor reveni la normal…

- Motive de bucurie pentru locuitorii din Berca, deoarece comuna a bifat reușite insemnate zilele acestea, nu doar in ce privește transportul – odata cu intrarea pe traseu a autobuzelor Trans Bus -, ci și in privința deschiderii unei substații a Ambulanței. Primarul Ionel Dobrița le-a mai dat o veste…