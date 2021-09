O nouă stație de încărcare pentru mașinile electrice în Valea Jiului A doua stație de incarcare a vehiculelor electrice din Valea Jiului va fi la Petrila. Prima stație de incarcare a mașinilor electrice a fost pusa in funcțiune, in luna august la Petroșani. Cel de-al doilea terminal de acest gen din zona va fi realizat la Petrila. In cateva saptamani la Petrila, va fi pusa in funcțiune o stație de incarcare a mașinilor electrice. Aceasta va fi amplasata in zona primariei. De precizat ca, in ultimii ani, politica și legislația europeana și naționala au dezvoltat standarde de mediu mai ridicate pentru orașe și municipii. Vehiculele curate și eficiente… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

