O nouă stare de urgență în România? Ce spune președintele Iohannis Președintele Klaus Iohannis a evitat sa raspunda, in cadrul unei conferințe de presa, despre o eventuala instituire a starii de urgența, in contextul numarului uriaș al cazurilor de coronavirus raportat zilnic de catre autoritați. Intrebat daca putem vorbi din nou despre starea de urgența, Klaus Iohannis a raspuns: Cred ca s-au luat deciziile bune, dar o pandemie nu e o alegere politica. O pandemie nu e un ghinion, e o catastrofa cu care trebuie sa traim pana cand vom avea un vaccin sau un tratament. Incet-incet am invațat cate ceva despre acest virus, in consecința putem sa avem o viața cat de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

