- O noua specie de furnici "kamikaze" a fost descoperita pe insula Borneo: pentru a-si ucide sau a-si respinge dusmanii, aceste furnici "explodeaza", degajând din corpurile lor un lichid toxic si lipicios, informeaza miercuri AFP.

- Trei studenti la cinematografie, dati disparuti de cinci saptamani, au fost asasinati de o grupare criminala, trupurile lor fiind dizolvate in acid, au anuntat luni autoritatile judiciare din statul Jalisco, in vestul Mexicului, potrivit Digi24.ro.

- Aproximativ 2.000 de hectare din padurea La Primavera au fost mistuite de un incendiu care a determinat declansarea codului portocaliu in Guadalajara, capitala statului mexican Jalisco, au informat miercuri autoritatile citate de EFE. Surse ale Protectiei civile si pompierilor din Jalisco…