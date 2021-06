O noua specie de rinocer gigantic preistoric - printre cele mai mari mamifere care au populat vreodata uscatul - a fost descoperita in nord-vestul Chinei, sustin cercetatori din aceasta tara, potrivit bbc.com. Paraceratherium linxiaense, care a trait in urma cu aproximativ 26,5 milioane de ani, cantarea 21 de tone, echivalentul a patru mari elefanti africani. Putea ajunge cu capul - fara corn - pana la o inaltime de 7 metri, reusind sa se hraneasca cu frunze din varfurile copacilor, ceea ce il facea mai inalt decat o girafa. Noile descoperiri au la baza fosile gasite in provincia Gansu. Intr-un…