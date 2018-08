Stiri pe aceeasi tema

- Un italian de 35 de ani care era urmarit international in baza unui mandat de arestare emis de autoritatile italiene a fost prins de catre politistii din Bihor. Barbatul este cercetat pentru aderare la grup infractional organizat de tip mafiot care se preocupa de asasinate, trafic de stupefiante si…

- Noi sateliți Galileo pentru a facilita navigația prin satelit pentru Europa Lansatorul european Ariane-5 a trimis saptamana aceasta in spatiu inca patru sateliți Galileo de la Centrul spațial european din Guyana Franceza. Cu o constelație care numara acum 26 de sateliți, sistemul global de navigație…

- Emese Olah a marturisit ca pentru aceasta actiune caritabila a învatat sa mearga pe trotineta si a afirmat ca Serviciul de Ajutor Maltez ofera, prin aceasta gradinita, care exista de 25 de ani în spatiul clujean, servicii necesare pentru copiii cu diferite dizabilitati. "Particip…

- Viceprimarul clujean Emese Olah a mers, joi, pe trotineta, alaturi de tineri imobilizati in carucioare pentru persoane cu dizabilitati, pe pistele de biciclisti din centrul municipiului Cluj-Napoca, intr-o actiune care a avut ca scop sensibilizarea comunitatii cu privire la nevoia de sustinere financiara…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Vrancea si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. B.T. Vrancea, au efectuat 5 perchezitii la persoane banuite de operatiuni ilegale cu droguri, in urma carora a fost descoperita…

- Din primele informații se pare ca a fost vorba de un impact intre un autocamion și un microbuz, la fața locului ajungand Serviciul de Ambulanța Lipova și Descarcerarea de la Barzava, insa se pare ca victima nu ar fi avut nevoie de descarcerare și a fost preluata de medici. Momentan circulația se desfașoara…

- Conferinta internationala privind securitatea in regiunea Marii Negre O conferinta internationala privind securitatea în regiunea Marii Negre începe astazi la Sibiu. Participa experti în securitate din sase tari, dupa cum transmite corespondenta RRA, Carmen…

- Conform unui infografic publicat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS), in anul 2013, taierile de copaci, au ajuns la cel mai mare nivel dupa 1989 (19.282,1 mii mc) iar plantarile au ajuns la cel mai mic numar de hectare din ultimii 10 ani (12.508 mii mc). Infografic CURS…