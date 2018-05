O noua specie de gandac de apa descoperita recent in Malaezia va purta numele actorului Leonardo DiCaprio, in semn de recunoaștere pentru implicarea lui in protejarea mediului. Insecta care a fost numita dupa DiCaprio a fost descoperita pe o piatra din apa curgatoare care duce la cascada dintr-o zona a insulei Borneo care apartine Malaeziei. Primul exemplar din specia Grouvellinus leonardodicaprioi a fost gasit in timpul unei expeditii in Maliau Basin din Borneo, conform The Guardian. Ea a primit numele actorului, in semn de recunoaștere a activismului sau pentru mediu, dupa ce participantii la…