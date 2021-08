O noua societate comerciala se infiinteaza la Constanta. Cu ce se va ocupa

Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial a fost publicata Hotararea nr. 4 din 31.03.2021 a Consiliului de administratie al Societatii ROMBAT S.A.Consiliul de Administratie al ROMBAT S.A., o societate de nationalitate romana, organizata si functionand in mod legal in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat extrasul rezolutiei nr. 17838 din data de 05.07.2021 al societatii comerciale DIAMAT SHIPPING S.R.L. ROMANIA."In baza cererii nr. 80513 din data de 02.07.2021 si a actelor doveditoare depuse, Doinita Magdalena Popa persoana desemnata, conform art. 11…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat extrasul rezolutiei nr. 17823 din data de 05.07.2021 al societatii comerciale CNN DEZVOLTARE IMOBILIARA URBANA S.R.L.;"In baza cererii nr. 80512 din data de 02.07.2021 si a actelor doveditoare depuse, Cristina Feodor persoana desemnata, conform art. 11…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat extrasul rezolutiei nr. 17547 din data de 01.07.2021 al societatii PURE SOLAR POWER S.R.L."In baza cererii nr. 78630 din data de 28.06.2021 si a actelor doveditoare depuse, Ecaterina Ene persoana desemnata conform art. 11 alin. 1 din O.U.G. nr. 116 2009…

- Potrivit datelor din Monitorul Oficial al Romaniei, societatea se numeste Dr. Badanoiu Chirurgie generala si Vasculara SRL, avandu l fondator pe Badanoiu Dinu Paul, din judetul Arges. O noua societate care se ocupa cu activitati de asistenta medicala specializata, si a pus bazele in municipiul Constanta.Potrivit…

- O societate care are ca domeniu princpial de activitate fabricarea bauturilor, si a pus bazele in municipiul Constanta.Potrivit datelor din Monitorul Oficial al Romaniei, societatea se numeste APEMIN MAREA NEAGRA S.R.L., avandu i ca fondatori pe Cristian Mares si Traian Mares, ambii avand domiciliul…

- In Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Primara "Colibri" din municipiul Constanta. Potrivit documentului publicat in Monitorul Oficial, avand in vedere prevederile art. 24 alin. 3 lit. c si d din Ordonanta…

- Senatorii au votat legea care faciliteaza constructia de rute pentru biciclisti In mai multe localitati s a reusit amenajarea unor piste pentru biciclisti, insa era necesara si corectarea legislatiei in vederea dezvoltarii unor drumuri pentru biciclisti pe distante mai lungi, intre localitati Proiectul…