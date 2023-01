O nouă sesiune de rezidențiat în data de 14 mai 2023 O sesiune extraordinara a concursului de rezidențiat este programata in data de 14 mai 2023 pentru cele 628 de locuri și posturi ramase neocupate in sesiunea noiembrie 2022, a anunțat Ministerul Sanatații. Aceasta sesiune se va desfașura impreuna cu Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București. Concursul va fi organizat in mod similiar cu cel din luna noiembrie și va avea o durata de 4 ore, in care trebuie rezolvate teste de tip grila cu 200 de intrebari. “Multe din locurile ramase neocupate in sesiunea din toamna anului 2022 au fost in specialitați deficitare, precum medicina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

