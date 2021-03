Stiri pe aceeasi tema

- "Doi pacienți au suferit arsuri și au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența din Ploiești, acolo unde se afla in evaluare in prezent. Din primele informații, este vorba despre doi barbați, de 59 de ani și, respectiv, 53 de ani. Pacientul de 59 de ani prezinta…

- CARAS-SEVERIN – Senatorul carasean Ion Mocioalca sustine ca „PSD va respinge categoric acest buget al austeritații care arunca țara și populația intr-o spirala vicioasa a saraciei“! Parlamentarul considera ca acea crestere economica, clamata de actuala guvernare, este o iluzie, bazata pe taieri bugetare…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, anunța ca medicii stomatologi și dermatologi ar putea fi folosiți in campania de imunizare. In schimb, farmaciștii nu reprezinta o opțiune in prezent deoarece nu au dreptul de a administra tratament. Medicul Valeriu…

- Exista o multitudine de cauze care pot duce la declanșarea unui incendiu intr-un spital, iar in orice incinta medicala in care se administreaza oxigen cu scop terapeutic pot aparea condiții propice declanșarii unui incendiu, chiar și de la o simpla scanteie, arata medicii ATI, intr-o scrisoare semnata…

- Ministerul Sanatatii din Slovacia a aprobat utilizarea medicamentului Ivermectin in lupta impotriva noului coronavirus, a declarat purtatoarea de cuvant a ministerului, Zuzana Eliasova. Potrivit agentiei de presa TASR, Ivermectin va putea fi administrat in tratarea COVID-19 in Slovacia in urmatoarele…

- Executivul a aprobat in sedinta de astazi, 15 ianuarie, un proiect de ordonanta de urgenta privind acoperirea costurilor necesare operationalizarii centrelor de vaccinare anti-COVID, precum si pentru recrutarea si plata personalului implicat in procesul de vaccinare. Potrivit OUG, cheltuielile pentru…

Ultimele 540.000 de doze de vaccin antigripal, din totalul de aproximativ trei milioane achiziționate de Ministerul Sanatații pentru actualul sezon, ajung miercuri, 9 decembrie, la Direcțiile de...